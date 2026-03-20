Réouverture du Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou

Réouverture du Musée Sérusier

1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-04

Le Musée Sérusier

Chers Visiteurs,

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture du musée le samedi 4 avril à 14h00 ! Pendant la fermeture du musée, les équipes ont préparé deux nouveaux accrochages pour que vous découvriez d’autres oeuvres du couple Sérusier. Nous avons hâte de vous retrouver !

Un nouvel accrochage à découvrir

En 2026, l’exposition Musée Sérusier, La collection révélée se prolonge ! Elle met en lumière les œuvres issues de sa propre collection, permettant ainsi au public de découvrir pour la première fois les pièces qui ont été progressivement acquises par la Commune depuis la fin des années 1970.

Le nouvel accrochage permet de dévoiler aux visiteurs de nouveaux arts graphiques, jusqu’alors conservés dans les réserves du musée. Il présente également de nouveaux prêts, issus de musées français et de collections privées.

Durée conseillée de visite entre 1h et 1h30.

Prix 7 € tarif plein 5 € tarif réduit gratuit pour les moins de 12 ans.

Le Musée Sérusier dévoile son nouvel accrochage thématique intitulé Complicités artistiques . Ce premier volet est l’occasion pour le musée Sérusier de rendre hommage à René Le Bihan (1937-2025), directeur du Musée des Beaux-Arts de Brest de 1964 à 2002. Son engagement en faveur de Paul Sérusier et son soutien fidèle à la création contemporaine témoignent d’une démarche audacieuse et attentive dans son rôle de conservateur.

Pour illustrer cet engagement, le musée vous propose de découvrir un ensemble d’œuvres de Marie-Renée Chevallier-Kervern, issues de la collection personnelle de René le Bihan.

À travers ce dialogue d’œuvres et de trajectoires, le Musée Sérusier souligne la force des filiations artistiques et des amitiés intellectuelles qui ont contribué à façonner l’histoire de l’art en Bretagne.

Prix compris dans le prix d’entrée.

Les ondins de retour à Châteauneuf-du-Faou !

Pour son nouvel accrochage 2026, le Musée Sérusier reçoit en dépôt une œuvre ayant orné les murs de la maison Sérusier, Les Ondins. Réalisée en 1906, cette toile était accrochée dans le “parloir” (le salon), situé au rez-de-chaussée de la maison.

Le peintre y représente le Gouffre de Huelgoat, identifiable par ses rochers. Dans ce paysage, on identifie de petits personnages dont la silhouette rappelle celle du signe avec des mains palmées à la manière des crapauds. Ce sont les ondins, des créatures issues des légendes germaniques vivants dans les rivières ou les fontaines.

Cette œuvre reprend de nombreuses influences de l’artiste comme la tapisserie médiévale ou encore l’estampe japonaise avec sa ligne d’horizon haute et ses perspectives aplanies.

Le Musée Sérusier se réjouit de pouvoir présenter au public cette œuvre, qui retrouve sa ville de création. .

1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 54 36 36 56

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English : Réouverture du Musée Sérusier

L’événement Réouverture du Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-17 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou