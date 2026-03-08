Réouverture du Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou

Réouverture du Musée Sérusier

1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2026-04-04

fin : 2026-12-31

2026-04-04

Le Musée Sérusier réouvre ses portes!

Le Musée Sérusier à Châteauneuf-du-Faou réouvre à partir du 04 avril 2026

Les œuvres acquises par la Commune depuis la fin des années 1970 sont réunies dans une exposition inédite peintures, dessins, estampes, objets… Cette collection exceptionnelle se dévoile en résonance avec le parcours permanent consacré à Paul et Marguerite Sérusier.

> Horaires d’ouverture

Juillet Août Décembre

Du mardi au vendredi de 14h à 18h

Samedi et dimanche de 11h à 18h

Avril Mai Juin Septembre Octobre Novembre

Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Visites guidées pour les groupes toute l’année

(réservation obligatoire mediation@museeserusier.bzh)

Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30

Fermeture de la billetterie à 17h30

Musée Sérusier — 1 place André Le Gall, Châteauneuf-du-Faou

museeserusier.bzh | 02 98 03 27 35

> Un événement historique à ne pas manquer pour célébrer la naissance d’un nouveau haut lieu culturel en Centre Finistère .

1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 54 36 36 56

Réouverture du Musée Sérusier

