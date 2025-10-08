Réouverture du musée Visite commentée Parcours croisés Léger et Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Réouverture du musée Visite commentée Parcours croisés Léger et Mare

Découvrez l’histoire captivante de Fernand Léger et André Mare, unis par une amitié née à Argentan.

Lors de cette visite, suivez le fil de cette complicité artistique pour traverser les grands mouvements qui ont marqué le siècle dernier. Vous verrez comment ces deux amis ont développé, chacun à leur manière, une réponse unique aux défis de leur temps.

Une visite commentée tout public pour percer les secrets de leur héritage.

Droit d’entrée +2€ pour l’animation

Places limitées Réservation conseillée .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

