Réouverture du musée visite sur le thème de l’Amour Musée Semur-en-Auxois
Réouverture du musée visite sur le thème de l’Amour
Musée 3 Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Le musée rouvre ses portes le 14 février pour la saint Valentin…
Une visite s’impose sur le thème de l’Amour, du sentiment aux personnages mythologiques ! .
