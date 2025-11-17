Réouverture du Musuém Place du Vieux Marché Le Havre

Réouverture du Musuém

Trois ans qu’on l’attendait… Et il revient plus vivant que jamais !

Le Muséum du Havre rouvre enfin ses portes dans un tout nouvel écrin plus accueillant, plus curieux, plus inspirant.

Près de 600 trésors à (re)découvrir dans des salles thématiques fossiles normands, animaux naturalisés, minéraux, objets venus d’ailleurs… Sans oublier les précieux dessins du naturaliste havrais Lesueur.

Et ce n’est pas tout un aquarium de méduses, le grand retour de la ruche vitrée, un dinosaure normand, une forêt immersive pour les petits… Et bien d’autres surprises vous attendent…

Rendez-vous les 13 et 14 décembre pour un week-end festif de réouverture animations, rencontres, musique et bonne humeur ! .

Place du Vieux Marché Muséum d'histoire naturelle Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

