Réouverture du Paraïs pour la Nuit Européenne des Musées Manosque
Réouverture du Paraïs pour la Nuit Européenne des Musées Manosque samedi 23 mai 2026.
Manosque
Réouverture du Paraïs pour la Nuit Européenne des Musées
Montée des vraies richesses Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture du Paraïs, maison et jardins de Jean Giono le 23 mai 2026 à partir de 18h !
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Montée des vraies richesses Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 70 34 97 centregiono@dlva.fr
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English : Réouverture du Paraïs pour la Nuit Européenne des Musées
On the occasion of European Museum Night, we are delighted to announce the reopening of Le Paraïs, Jean Giono’s home and gardens, on May 23, 2026 from 6pm!
L’événement Réouverture du Paraïs pour la Nuit Européenne des Musées Manosque a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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