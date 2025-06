Réouverture du parc L’Éclair – Un été au vert L’Éclair Épinay-sur-Seine 5 juillet 2025 14:00

Début : 2025-07-05T14:00:00 – 2025-07-05T22:00:00

Fin : 2025-08-02T14:00:00 – 2025-08-02T22:00:00

Le parc L’Éclair rouvre ses portes à partir du 5 juillet 2025 pour une nouvelle saison estivale ! Situé à Épinay-sur-Seine, ce parc aux milles saveurs, né de la transformation des anciens laboratoires Éclair, revient après deux années de chantiers et d’aménagements.

Véritable lieu de vie et de création, L’Éclair accueille désormais 150 résidents : artistes, artisans, compagnies, structures culturelles et initiatives locales s’y déploient tout au long de l’année. Le site s’étend sur 2 hectares de nature en pleine ville : une forêt, une prairie, une auberge d’été avec ses terrasses extérieures, des bals montés, un chapiteau dédié aux arts vivants, et des espaces pour se détendre.

Du 5 juillet au 4 octobre 2025, le parc ouvre les samedis ET les dimanches.

Au programme : Barbecues en accès libre, ateliers, spectacles, concerts, portes ouvertes…

Bar et restauration sur place, tenu par les Enfants d’Épinay (résidents de L’Éclair)

Que vous soyez en quête de nature, de culture ou simplement d’un moment de partage, L’Éclair est le lieu à ne pas manquer cet été en Seine-Saint-Denis.

Infos pratiques :

Samedi : 14h-22h

Dimanche : 12h-20h

En accès libre

Adresse : 8 avenue de Lattre de Tassigny, 93800 Épinay-sur-Seine

L’Éclair 8 avenue de Lattre de Tassigny 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Le Cygne d’Enghien Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 84 21 04 94 https://leclair-epinay.com/ Centre culturel à Épinay-sur-Seine

L’Éclair : Saison estivale 2025

© dr