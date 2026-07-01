Réouverture du Vélorail 2026 Champagne-sur-Vingeanne
mercredi 1 juillet 2026 · Champagne-sur-Vingeanne
Informations pratiques
Champagne-sur-Vingeanne
Réouverture du Vélorail 2026
gare de Champagne sur Vingeanne Champagne-sur-Vingeanne Côte-d’Or
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-09-05
Réouverture du Vélorail 2026 .
gare de Champagne sur Vingeanne Champagne-sur-Vingeanne 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 94 11 18 veloraildelavingeanne@gmail.com
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English : Réouverture du Vélorail 2026
L’événement Réouverture du Vélorail 2026 Champagne-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-06-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)