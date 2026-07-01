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AGENDA · Champagne-sur-Vingeanne

Réouverture du Vélorail 2026 Champagne-sur-Vingeanne

mercredi 1 juillet 2026 · Champagne-sur-Vingeanne

Réouverture du Vélorail 2026 Champagne-sur-Vingeanne

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
gare de Champagne sur Vingeanne
Ville
21310 Champagne-sur-Vingeanne
Département
Côte-d'Or
Tarif
30 30 30 Autres Tarifs

Champagne-sur-Vingeanne

Réouverture du Vélorail 2026

gare de Champagne sur Vingeanne Champagne-sur-Vingeanne Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-09-05

Réouverture du Vélorail 2026   .

gare de Champagne sur Vingeanne Champagne-sur-Vingeanne 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 94 11 18  veloraildelavingeanne@gmail.com

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English : Réouverture du Vélorail 2026

L’événement Réouverture du Vélorail 2026 Champagne-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-06-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)