Rocquemont

Réouverture d’un coteau

Rocquemont Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

En complément du pâturage ovin, aidez le Conservatoire à réouvrir un secteur de pelouse via la coupe de rejets ligneux sur un coteau abritant le Lézard vert, la Coronelle lisse et de nombreuses orchidées sauvages !

Barbecue du midi offert par le Conservatoire (la viande), amenez vos accompagnements et vos boissons.

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS et COMMUNE DE ROCQUEMONT.

️ Dimanche 12 avril

de 9h30 à 16h

Rocquemont

• Prévoir des chaussures de marche

• Chiens non autorisés

• Gratuit

En complément du pâturage ovin, aidez le Conservatoire à réouvrir un secteur de pelouse via la coupe de rejets ligneux sur un coteau abritant le Lézard vert, la Coronelle lisse et de nombreuses orchidées sauvages !

Barbecue du midi offert par le Conservatoire (la viande), amenez vos accompagnements et vos boissons.

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS et COMMUNE DE ROCQUEMONT.

️ Dimanche 12 avril

de 9h30 à 16h

Rocquemont

• Prévoir des chaussures de marche

• Chiens non autorisés

• Gratuit .

Rocquemont 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

In addition to sheep grazing, help the Conservatoire to reopen an area of grassland by cutting down woody shoots on a hillside home to the Green Lizard, the Smooth Coronelle and numerous wild orchids!

Lunchtime barbecue provided by the Conservatoire (the meat), bring your own side dishes and drinks.

This activity is brought to you by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, in partnership with COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS and COMMUNE DE ROCQUEMONT.

?? Sunday April 12th

? 9:30 am to 4 pm

? Rocquemont

? Bring walking shoes

? Dogs not allowed

? Free

L’événement Réouverture d’un coteau Rocquemont a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Pays de Valois