Réouverture et chasse aux oeufs Forcé

Début : 2026-04-04 13:00:00

fin : 2026-04-06 19:00:00

2026-04-04

Venez fêter Pâques à l’Orbière ! Activités pour toute la famille et chasse au oeufs le dimanche à partir de 13h pour les petits.

À partir du samedi 4 avril 2026, le parc sera ouvert tous les week-ends, jours fériés et pendant les vacances scolaires de la zone B, jusqu’au 1er novembre 2026.

Petits et grands pourront profiter d’un large choix d’activités accrobranche, balades à cheval ou à poney, archery tag, course d’orientation, accro-orientation, parcours énigmes, ainsi que des promenades en barque ou en canoë.

Temps fort du week-end de réouverture, la traditionnelle chasse aux œufs se déroulera le dimanche 5 avril. Rendez-vous à partir de 13h pour partager un moment convivial et ludique en famille. La chasse aux œufs est gratuite et sans inscription préalable ; il suffit de se présenter à l’accueil du parc.

Pour prolonger l’expérience, l’Orbière propose plusieurs hébergements insolites, disponibles tout au long de l’année une cabane sur l’eau, une cabane perchée à 3 mètres et une maison d’architecte seventies. Les deux cabanes perchées à 8 mètres ouvriront quant à elles à partir du 1er avril. .

L’Orbière Forcé 53260 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 56 63 93 contact@lorbiere.fr

English :

Come and celebrate Easter at l’Orbière! Activities for the whole family and an egg hunt for the little ones on Sunday from 1pm.

