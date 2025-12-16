Réouverture Saison 2026

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La Cité Rétro-Mécanique Parc & Collection Maurice Dufresne et toute l’équipe du Musée et du restaurant Chez Jeannot vous attendent nombreux pour ce week-end de lancement de la saison 2026 !

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com

English :

The Cité Rétro-Mécanique ? Parc & Collection Maurice Dufresne and the entire team at the Museum and Chez Jeannot restaurant look forward to seeing you at the weekend to launch the 2025 season!

L’événement Réouverture Saison 2026 Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2025-12-16 par ADT 37