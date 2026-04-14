Repair cafe à Cysoing, Espace Inter générations, salle Simone Veil, Cysoing

Repair cafe à Cysoing Samedi 18 avril, 09h00 Espace Inter générations, salle Simone Veil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Espace Inter générations, salle Simone Veil rue salvador allende, 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France

Le prochain Repair Cafe Cysoing le 18 avril 2026