Repair cafe à Cysoing, Espace Inter générations, salle Simone Veil, Cysoing
Repair cafe à Cysoing, Espace Inter générations, salle Simone Veil, Cysoing samedi 18 avril 2026.
Repair cafe à Cysoing Samedi 18 avril, 09h00 Espace Inter générations, salle Simone Veil Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T09:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Espace Inter générations, salle Simone Veil rue salvador allende, 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France
Le prochain Repair Cafe Cysoing le 18 avril 2026
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