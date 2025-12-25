Repair café à la bibliothèque François Villon, Bibliothèque François Villon Paris

Venez réparer vos appareils électriques et électroniques (hifi, petit électroménager, etc) lors d’un repair café ouvert à toutes et tous à partir de 15 ans, avec l’aide de bénévoles de l’association Repair Café Paris.

Lors de votre inscription, veuillez préciser l’appareil à réparer, cela permettra de préparer au mieux l’atelier ! Et pour le bon déroulement de l’atelier, nous vous invitons vivement à consulter la charte de l’association.

L’association recherche des bénévoles bricoleurs !

Vous aimez réparer et vous avez envie de partager vos savoir-faire? Vous préférez donner un coup de main en participant à l’organisation d’ateliers ?

Rejoignez les bénévoles de l’association en contactant Jackie à cette adresse : jackierepaircafe@gmail.com

Une cafetière enrhumée ?

Un grille-pain désaccordé ?

Un téléphone désenchanté ?

Le samedi 17 janvier 2026

de 10h00 à 12h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon



