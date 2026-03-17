Repair Café à La Cale de Baud-Chardonnet La Cale Rennes Dimanche 22 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Repair-café à « La Cale » de Baud-Chardonnet: Un rendez-vous convivial autour d’un café, un maté ou un thé, pour bricoler-réparer ensemble avec les voisins. Espace jeu prévu pour les enfants.

**Partager Baud-Chardonnet : Un Repair café à “La Cale”**

Tu as un objet à réparer ou tu sais réparer (coudre, peindre, faire de l’électronique, t’occuper des plantes…) ? Tout est admis.

Ne manque pas ce rendez-vous convivial autour d’un café, un maté ou un thé, pour bricoler ensemble avec les voisins !

Espace jeu prévu pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T18:30:00.000+01:00

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partagerbaudchardonnet@gmail.com http://www.partager-baud-chardonnet.fr

La Cale 18 avenue Jorge-Semprún 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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