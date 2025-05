REPAIR CAFÉ À LA MAISON JEAN-JACQUES ROUSSEAU – Lunel, 17 mai 2025 07:00, Lunel.

Le prochain Repair Café proposé par la Maison Jean-Jacques Rousseau de Lunel, aura lieu le samedi 17 mai 2025 de 14h à 17h.

Vous avez un objet à réparer ? Appareils électriques, meubles en bois, bicyclettes, jouets, vaisselles, vêtements, objets de décoration objets utiles ou autres venez faire l’expérience du « réparer ensemble au Repair Café. Vous y trouverez les outils, les connaissances et les compétences pour vous aider à réparer vos objets. Vous apprendrez à bricoler et ferez des économies tout en rencontrant du monde dans une atmosphère conviviale. À noter que l’action est gratuite. Seules les pièces nécessaires aux réparations sont à acheter. Les outils sont mis à disposition du public.

Entrée libre & gratuite.

Contact Maison Rousseau 04 67 87 83 06 & www.lunel.com .

English :

The next Repair Café proposed by Lunel’s Maison Jean-Jacques Rousseau will take place on Saturday, May 17, 2025, from 2pm to 5pm.

German :

Das nächste Repair Café, das vom Maison Jean-Jacques Rousseau in Lunel angeboten wird, findet am Samstag, den 17. Mai 2025, von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Italiano :

Il prossimo Repair Café, organizzato dalla Maison Jean-Jacques Rousseau di Lunel, si svolgerà sabato 17 maggio 2025 dalle 14.00 alle 17.00.

Espanol :

El próximo Repair Café, organizado por la Maison Jean-Jacques Rousseau de Lunel, tendrá lugar el sábado 17 de mayo de 2025, de 14.00 a 17.00 horas.

