Repair Café à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Repair Café à la médiathèque samedi 22 novembre 2025.

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 13:00:00

2025-11-22

Ne jetez plus ! Réparez ! Venez réparer vous-même vos objets défectueux avec l’aide des bénévoles du Fablab Convergences 26.

Médiathèque Intercommunale 16 avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Don’t throw away! Fix it! Come and repair your own defective objects with the help of Convergences 26 Fablab volunteers.

German :

Werfen Sie nicht mehr weg! Reparieren Sie es! Kommen Sie und reparieren Sie selbst Ihre defekten Gegenstände mit Hilfe der Freiwilligen des Fablab Convergences 26.

Italiano :

Non buttate via! Riparalo! Venite a riparare i vostri oggetti difettosi con l’aiuto dei volontari del Convergences 26 Fablab.

Espanol :

¡No lo tires! ¡Arréglalo! Ven a reparar tus propios objetos defectuosos con la ayuda de los voluntarios del Fablab de Convergences 26.

