Repair café à Laon Laon

Repair café à Laon

3 Rue Nestor Gréhant Laon Aisne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Réparons ensemble et gratuitement vos objets du quotidien (en électroménager, informatique, bureautique, etc) !

RV dans les locaux du Centre Information Jeunesse de 14h à 17h… (sur réservation)

3 Rue Nestor Gréhant Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 70 09 cij.aisne@gmail.com

English :

Let’s repair your everyday items (household appliances, computers, office equipment, etc.) together for free!

Meet at the Centre Information Jeunesse from 2pm to 5pm… (booking required)

