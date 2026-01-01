Repair café à Laon Laon
Repair café à Laon Laon samedi 31 janvier 2026.
3 Rue Nestor Gréhant Laon Aisne
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
2026-01-31
Réparons ensemble et gratuitement vos objets du quotidien (en électroménager, informatique, bureautique, etc) !
RV dans les locaux du Centre Information Jeunesse de 14h à 17h… (sur réservation)
RV dans les locaux du Centre Information Jeunesse de 14h à 17h… (sur réservation) .
3 Rue Nestor Gréhant Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 70 09 cij.aisne@gmail.com
Let’s repair your everyday items (household appliances, computers, office equipment, etc.) together for free!
Meet at the Centre Information Jeunesse from 2pm to 5pm… (booking required)
