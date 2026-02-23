Repair-café à l’Embarqu’ de Tournus Café associatif l’Embarqu’ Tournus

Repair-café à l’Embarqu’ de Tournus

Café associatif l’Embarqu’ 4 Quai Georges Bardin Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05

Vous avez un objet en panne ?

Essayons de le réparer ensemble ! Venez découvrir ce temps mensuel d’échange de savoir-faire dans l’ambiance conviviale du café associatif.

Vous aimez bricoler et vous avez envie de partager vos compétences ?

Rejoignez notre équipe de réparateurs et réparatrices bénévoles ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Infos pratiques

Les réparations concernent un rayon large d’objets, allant du petit électroménager aux vêtements, en passant par les bijoux et les moteurs thermiques

Les réparations sont gratuites, un chapeau est à disposition.

L’adhésion de 2€ est obligatoire pour une question d’assurances, les pièces de réparations sont à votre charge.

Les gros appareils ménagers ne sont pas acceptés. .

Café associatif l’Embarqu’ 4 Quai Georges Bardin Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repair-café à l’Embarqu’ de Tournus Tournus a été mis à jour le 2026-02-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)