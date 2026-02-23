Repair-café à l’Embarqu’ de Tournus Café associatif l’Embarqu’ Tournus
Repair-café à l’Embarqu’ de Tournus
Café associatif l’Embarqu’ 4 Quai Georges Bardin Tournus Saône-et-Loire
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05
Vous avez un objet en panne ?
Essayons de le réparer ensemble ! Venez découvrir ce temps mensuel d’échange de savoir-faire dans l’ambiance conviviale du café associatif.
Vous aimez bricoler et vous avez envie de partager vos compétences ?
Rejoignez notre équipe de réparateurs et réparatrices bénévoles ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Infos pratiques
Les réparations concernent un rayon large d’objets, allant du petit électroménager aux vêtements, en passant par les bijoux et les moteurs thermiques
Les réparations sont gratuites, un chapeau est à disposition.
L’adhésion de 2€ est obligatoire pour une question d’assurances, les pièces de réparations sont à votre charge.
Les gros appareils ménagers ne sont pas acceptés. .
