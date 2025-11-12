Repair Café au Ripaillon Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 19:00 – 21:00

Gratuit : oui Adulte, Tout public, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior

Le Ripaillon accueille le collectif la Bricole pour un Repair Café mercredi 17/12 de 19h à 21h.Vous avez un appareil (petit électroménager, hi-fi, ordinateur, consoles de jeux….) qui attend son avenir dans un coin ?Avec vous, des bricoleurs bénévoles vont tenter de lui donner une seconde vie pour une réparation à quatre mains !Ce Repair Café, c’est une soirée sympa, constructive, des échanges, des tuyaux pour réparer et faire des économies et lutter contre l’obsolescence programmée…. Et on gagne en autonomie !Le Ripaillon est un lieu de vie convivial, participatif et solidiare situé à Pirmil. Il est cogéré par un collectif associatif et la Mairie. Les associations Rêver Sèvre et la BricoLowtech accueillent avec plaisir le Repair Café du super Collectif la Bricole : https://la-bricole.fr/#

Le Ripaillon Nantes 44200