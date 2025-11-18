Repair Café au Ripaillon Le Ripaillon Nantes

Repair Café au Ripaillon Mercredi 17 décembre, 19h00 Le Ripaillon Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-17T19:00:00 – 2025-12-17T21:00:00

Fin : 2025-12-17T19:00:00 – 2025-12-17T21:00:00

Le Ripaillon accueille le collectif la Bricole pour un Repair Café mercredi 17/12 de 19h à 21h.

Vous avez un appareil (petit électroménager, hi-fi, ordinateur, consoles de jeux….) qui attend son avenir dans un coin ?

Avec vous, des bricoleurs bénévoles vont tenter de lui donner une seconde vie pour une réparation à quatre mains !

Ce Repair Café, c’est une soirée sympa, constructive, des échanges, des tuyaux pour réparer et faire des économies et lutter contre l’obsolescence programmée…. Et on gagne en autonomie !

Le Ripaillon est un lieu de vie convivial, participatif et solidiare situé à Pirmil. Il est cogéré par un collectif associatif et la Mairie. Les associations Rêver Sèvre et la BricoLowtech accueillent avec plaisir le Repair Café du super Collectif la Bricole : https://la-bricole.fr/#

Le Ripaillon 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « collectifripaillon@gmail.com »}] [{« link »: « https://la-bricole.fr/# »}]

Atelier réparation avec le collectif la Bricole réparation réemploi couture