Repair café avec Jean Les Ateliers de la Bruyère Langeac
Repair café avec Jean Les Ateliers de la Bruyère Langeac mercredi 28 janvier 2026.
Repair café avec Jean
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 13:00:00
fin : 2026-01-28 16:00:00
Date(s) :
2026-01-28
Repair café avec Jean aux Ateliers de la Bruyère pour apprendre à réparer vos appareils électriques. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.
.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Repair café with Jean at Ateliers de la Bruyère to learn how to repair your electrical appliances. Limited places available with membership. Registration required.
L’événement Repair café avec Jean Langeac a été mis à jour le 2026-01-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier