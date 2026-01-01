Repair café avec Jean Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Repair café avec Jean

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 13:00:00

fin : 2026-01-28 16:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Repair café avec Jean aux Ateliers de la Bruyère pour apprendre à réparer vos appareils électriques. Places limitées sur adhésion. Inscription obligatoire.

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 26 77 recyclerie.labruyere@orange.fr

English :

Repair café with Jean at Ateliers de la Bruyère to learn how to repair your electrical appliances. Limited places available with membership. Registration required.

L'événement Repair café avec Jean Langeac a été mis à jour le 2026-01-13