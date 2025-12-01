Repair Café Bassemberg
Repair Café Bassemberg samedi 31 janvier 2026.
Repair Café
Salle des fêtes de Bassemberg Bassemberg Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 12:00:00
2026-01-31
Contribuez à réduire la montagne de déchets en offrant une seconde vie à vos appareils en mauvais état. Des gens du métier, électriciens, menuisiers, informaticiens… seront là pour vous aider à réparer vos objets cassés. .
Salle des fêtes de Bassemberg Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 mjcrepaircafe.giessen@gmail.com
