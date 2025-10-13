Repair Café Bâtiment 6 TP électronique Rennes

Repair Café Bâtiment 6 TP électronique Rennes lundi 13 octobre 2025.

Entrée libre sur inscription

Ne jetez plus : venez fabriquer, réparer et donner une seconde vie aux objets de votre quotidien

Un appareil électroménager qui ne fonctionne plus, un mécanisme cassé, une pièce de jeu perdue ? Venez fabriquer, réparer et donner une seconde vie aux objets de votre quotidien.

### Le Repair café du Teaching Lab est fait pour vous !

**RDV le 2e lundi de chaque mois jusqu’en juin 2025**

Animé par Régis Legave (Bâtiment 6 TP électronique) et Camille Bisson (Teaching Lab).

https://evento.renater.fr/survey/repair-cafe-6pmn2j4x

Bâtiment 6 TP électronique Campus de Beaulieu Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine