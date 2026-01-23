REPAIR CAFÉ Recyclerie Blain

REPAIR CAFÉ

Recyclerie 20 rue des frères Lumière Blain Loire-Atlantique

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-06-06 12:30:00

2026-02-07 2026-03-28 2026-06-06

Venez réparer et donner une seconde vie à vos objets du quotidien avec des animateurs et des bénévoles. Prix libre.

Hi-Fi, jouets, vélos (avec Utopin’en Bourg), vêtements, tout matériel informatique, petit électroménager mais aussi, des diagnostics sur l’état de vos objets et des conseils pour réparer le matin-même ou un peu plus tard. .

Recyclerie 20 rue des frères Lumière Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 12 58 accueil@csctempo.fr

Come and repair and give a second life to your everyday objects with our animators and volunteers. Free admission.

