Repair café Salle d’animations Bras-sur-Meuse

Repair Café Lieu de rencontre où des bénévoles conseillent et accompagnent des citoyens qui se transforment en réparateurs éco-responsables, que ce soit pour de la couture, de l’électroménager, de l’informatique ou encore de la petite mécanique. Le Repair Café est un lieu d’échange convivial et d’apprentissage de savoir-faire. Dans la mesure du possible, on ne jette pas, on répare.Tout public

Repair Café: A meeting place where volunteers provide advice and support to members of the public who transform themselves into eco-responsible repairers, whether for sewing, household appliances, computers or small mechanical repairs. The Repair Café is a convivial place for exchanging ideas and learning new skills. As far as possible, we don’t throw things away, we repair them.

Repair Café: Ein Treffpunkt, an dem Freiwillige Bürger beraten und begleiten, die sich in ökologisch verantwortungsvolle Reparateure verwandeln , sei es für Näharbeiten, Haushaltsgeräte, Computer oder auch kleine mechanische Arbeiten. Das Repair Café ist ein Ort des geselligen Austauschs und des Erlernens von Know-how. Wenn möglich, wird hier nicht weggeworfen, sondern repariert.

Repair Café: un luogo d’incontro in cui i volontari forniscono consulenza e supporto ai cittadini che si trasformano in riparatori eco-responsabili, sia per il cucito che per gli elettrodomestici, i computer o le piccole riparazioni meccaniche. Il Repair Café è un luogo amichevole dove scambiare idee e imparare nuove abilità. Per quanto possibile, non buttiamo via le cose, ma le ripariamo.

Repair Café: Un lugar de encuentro donde los voluntarios ofrecen asesoramiento y apoyo a los ciudadanos, que se transforman en reparadores ecorresponsables, ya sea de costura, electrodomésticos, ordenadores o pequeñas reparaciones mecánicas. El Repair Café es un lugar acogedor donde intercambiar ideas y aprender nuevas técnicas. En la medida de lo posible, no tiramos las cosas, las reparamos.

