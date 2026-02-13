Repair Café, CAP Café citoyen de la cousinerie, Villeneuve-d’Ascq

Repair Café Lundi 16 novembre, 18h00 CAP Café citoyen de la cousinerie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-16T18:00:00+01:00 – 2026-11-16T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-16T18:00:00+01:00 – 2026-11-16T20:00:00+01:00

La Ville de Villeneuve d’Ascq propose un Repair Café au CAP de la Cousinerie animé par les bénévoles Repair Café, le lundi 16 novembre de 18h à 20h

Réparer plutôt que jeter : petits électroménagers et objets du quotidien sont diagnostiqués avec vous par des bénévoles passionnés. Une démarche conviviale, économique et écologique pour gagner en autonomie et prolonger la durée de vie des objets.

Inscription non obligatoire : ddvascq@villeneuvedascq.fr

CAP Café citoyen de la cousinerie Rue des comices, Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr »}]

la Ville de Villeneuve d’Ascq propose un Repair Café au CAP de la Cousinerie, animé par les bénévoles Repair Café.