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AGENDA · Cappelle-en-Pévèle

Repair Café Cappelle en Pévèle, Salle polyvalente, Cappelle-en-Pévèle

samedi 4 juillet 2026 · Salle polyvalente · Cappelle-en-Pévèle

Repair Café Cappelle en Pévèle, Salle polyvalente, Cappelle-en-Pévèle

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
5 rue de la Ladrerie
Ville
59242 Cappelle-en-Pévèle
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Repair Café Cappelle en Pévèle Samedi 4 juillet, 09h00 Salle polyvalente Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Salle polyvalente 5 rue de la Ladrerie Cappelle-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France
3éme Repair Café de Cappelle en Pévèle