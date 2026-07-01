AGENDA · Cappelle-en-Pévèle
Repair Café Cappelle en Pévèle, Salle polyvalente, Cappelle-en-Pévèle
samedi 4 juillet 2026 · Salle polyvalente · Cappelle-en-Pévèle
Informations pratiques
Repair Café Cappelle en Pévèle Samedi 4 juillet, 09h00 Salle polyvalente Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00
Salle polyvalente 5 rue de la Ladrerie Cappelle-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France
3éme Repair Café de Cappelle en Pévèle