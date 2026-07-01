Repair Café Cappelle en Pévèle, Salle polyvalente, Cappelle-en-Pévèle

Informations pratiques

Repair Café Cappelle en Pévèle Samedi 4 juillet, 09h00 Salle polyvalente Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Salle polyvalente 5 rue de la Ladrerie Cappelle-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France

3éme Repair Café de Cappelle en Pévèle