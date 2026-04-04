Repair-Café Cappelle en Pévéle, Salle polyvalente, Cappelle-en-Pévèle

Repair-Café Cappelle en Pévéle Samedi 4 avril, 09h00 Salle polyvalente Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Le second Repair Café organisé par la municipalité de Cappelle en Pévèle et des bénévoles .

Salle polyvalente 5 rue de la Ladrerie Cappelle-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France

Second Repair-Café Cappellois : 4 avril 2026 Repair Café Cappelle Pévèlé