Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repair-Café Cappelle en Pévéle, Salle polyvalente, Cappelle-en-Pévèle

Repair-Café Cappelle en Pévéle, Salle polyvalente, Cappelle-en-Pévèle

Repair-Café Cappelle en Pévéle, Salle polyvalente, Cappelle-en-Pévèle samedi 4 avril 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : 5 rue de la Ladrerie

Ville : 59242 Cappelle-en-Pévèle

Département : Nord

Début : samedi 4 avril 2026

Fin : samedi 4 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Repair-Café Cappelle en Pévéle Samedi 4 avril, 09h00 Salle polyvalente Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Le second Repair Café organisé par la municipalité de Cappelle en Pévèle et des bénévoles .

Salle polyvalente 5 rue de la Ladrerie Cappelle-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France
Second Repair-Café Cappellois : 4 avril 2026 Repair Café Cappelle Pévèlé