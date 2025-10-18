Repair café Centre Renée Prévert, 15 rue Renée Préver Rennes

Venez réparer avec des bénévoles experts vos petits objets de la vie courante.

Début : 2025-10-18T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T13:00:00.000+02:00

repaircafe.moulinducomte@gmail.com

Centre Renée Prévert, 15 rue Renée Préver 15 rue Renée Prévert Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine