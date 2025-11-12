Repair Café Centre social de Maurepas Rennes Mercredi 12 novembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

repair café de la Cohue – venez réparer vos objets avec nos bénévoles. Evitons le gaspillage, réparons au lieu de jeter. Faisons des économies.

Repair Café de la Cohue

L’association la Cohue organise son repair café à la ressourcerie du Gros Chêne (dans les anciens locaux du centre social) au 11C, place du Gros-Chêne 35700 Rennes, de 15 h 30 à 18 h. Entre la station Gros Chêne et Gayeulles.

Venez réparer vos objets qui méritent une deuxième vie, en compagnie de bénévoles aux compétences multiples.

Ambiance conviviale et cause vertueuse ce mercredi 12 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T18:00:00.000+01:00

Centre social de Maurepas 11C place du Gros Chêne Rennes Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine