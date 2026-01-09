Repair Café Centre social de Maurepas Rennes Mercredi 14 janvier, 15h30 Ille-et-Vilaine

repair café de la Cohue – venez réparer vos objets avec nos bénévoles. Evitons le gaspillage, réparons au lieu de jeter. Faisons des économies.

Repair Café de la Cohue

L’association la Cohue organise son premier repair café de l’année dans ses locaux au 1, rue de Louvain 35700 Rennes, de 15 h 30 à 18 h. Entre la station Gros Chêne et Gayeulles.

Venez réparer vos objets qui méritent une deuxième vie, en compagnie de bénévoles aux compétences multiples.

Ambiance conviviale et cause vertueuse ce mercredi 14 janvier 2026.

Début : 2026-01-14T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-14T18:30:00.000+01:00

Centre social de Maurepas 11C place du Gros Chêne Rennes Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine



