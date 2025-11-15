Repair Café Charleval
Repair Café Charleval samedi 15 novembre 2025.
Repair Café
85 Gr Grande Rue Charleval Eure
Venez avec vos objets en panne, nos bénévoles Lise et Pascal vous aident à leur redonner vie ! ♻️
Mais aussi vos vêtements, avec Agnès pour leur offrir une seconde vie
Samedi 15 novembre 10h à 12h à La Ressource ‘IT !
85 Grande Rue, Charleval
Entrée libre Ambiance conviviale Curiosité bienvenue .
85 Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 6 19 41 05 75 contact@laressourceit.org
