Repair Café Charleville-Mézières
Repair Café Charleville-Mézières samedi 28 février 2026.
Repair Café
Chez Josette 3, rue de l’Arquebuse Charleville-Mézières Ardennes
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Jeter ? Pas question ! Réparons ensemble vos objets du quotidien.Gratuit, sans inscription.
Chez Josette 3, rue de l’Arquebuse Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est repaircafenutons@gmail.com
Throw it away? No way! Let’s repair your everyday items together.
L’événement Repair Café Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-02-05 par Ardennes Tourisme