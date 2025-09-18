Repair Café La Poz Chaumes-en-Retz

Repair Café La Poz Chaumes-en-Retz jeudi 18 septembre 2025.

Repair Café

La Poz Arthon en Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18 20:00:00

Date(s) :

2025-09-18

Lieu où chacun peut venir avec des objets qui ne fonctionnent plus pour les faire réparer, le Repair Café de Chaumes-en-Retz, vous propose de trouver une solution pour réutiliser vos objets en panne ! Rendez-vous chaque 3ème jeudi du mois à Arthon !

Plusieurs réparateurs et réparatrices bénévoles vous proposent ce rendez-vous mensuel pour vous permettre de réparer et réutiliser votre matériel !

L’objectif principal est de promouvoir la durabilité et de réduire les déchets en offrant une seconde vie aux objets

Pratique

les participants doivent apporter des objets propres petits appareils électroménagers, vêtements, bijoux, hifi, ordinateurs, vélos, jouets…

une réparation = une consommation obligatoire

participation libre

le matériel neuf utilisé pour la réparation sera payé à part

pas de réparation de gros matériel

plus d’informations par téléphone

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

La Poz Arthon en Retz Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 69 12 02 48 laura.durand.aar@gmail.com

English :

The Repair Café in Chaumes-en-Retz is a place where anyone can bring items that no longer work to be repaired, and find a solution for reusing your broken-down items! See you every 3rd Thursday of the month at Arthon!

German :

Das Repair Café in Chaumes-en-Retz ist ein Ort, an dem jeder mit nicht mehr funktionierenden Gegenständen kommen kann, um sie reparieren zu lassen. Hier finden Sie eine Lösung, um Ihre defekten Gegenstände wiederzuverwenden! Treffpunkt ist jeden dritten Donnerstag im Monat in Arthon!

Italiano :

Il Repair Café di Chaumes-en-Retz è un luogo dove chiunque può portare gli oggetti non più funzionanti e farli riparare, in modo da trovare una soluzione per riutilizzare i propri oggetti guasti! Appuntamento ogni 3° giovedì del mese ad Arthon!

Espanol :

El Repair Café de Chaumes-en-Retz es un lugar donde cualquiera puede llevar objetos que ya no funcionan y hacer que los reparen, ¡así que puedes encontrar una solución para reutilizar tus objetos estropeados! Nos vemos el tercer jueves de cada mes en Arthon

L’événement Repair Café Chaumes-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic