Repair café Maison des idées Ti ar Soñjoù Combrit
Repair café Maison des idées Ti ar Soñjoù Combrit samedi 7 mars 2026.
Repair café
Maison des idées Ti ar Soñjoù 5 Hent Ty Plouz Combrit Finistère
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
Venez apprendre à réparer et à entretenir votre vélo et le petit matériel électroménager lors du Repair Café, animé par la réserve civique communale. .
Maison des idées Ti ar Soñjoù 5 Hent Ty Plouz Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14
