Repair café Maison des idées Ti ar Soñjoù Combrit

Repair café

Maison des idées Ti ar Soñjoù 5 Hent Ty Plouz Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez apprendre à réparer et à entretenir votre vélo et le petit matériel électroménager lors du Repair Café, animé par la réserve civique communale. .

Maison des idées Ti ar Soñjoù 5 Hent Ty Plouz Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 56 33 14

English :

L’événement Repair café Combrit a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Destination Pays Bigouden