Repair Café Rue Pierre-Boubet Cusset

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset Allier

Début : Vendredi 2025-09-12 14:00:00

fin : 2025-10-03 16:00:00

2025-09-12 2025-10-03

Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? D’une bicyclette dont la roue frotte ? Ou d’un pull mité ? Les jeter ? Pas question ! Le Centre Social La Passerelle organise de nouvelles journées Repair Café dans ses locaux.

Rue Pierre-Boubet Centre La Passerelle Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

English :

What to do with a toaster that no longer works? A bicycle with a rubbing wheel? Or a moth-eaten sweater? Throw them away? Not a chance! Center Social La Passerelle is organizing new « Repair Café » days on its premises.

German :

Was tun mit einem Toaster, der nicht mehr funktioniert? Mit einem Fahrrad, dessen Rad schleift? Oder mit einem mottenzerfressenen Pullover? Einfach wegwerfen? Auf keinen Fall! Das Centre Social La Passerelle organisiert in seinen Räumlichkeiten neue Repair-Café-Tage.

Italiano :

Cosa devo fare con un tostapane che non funziona più? Una bicicletta con una ruota che sfrega? O di un maglione tarlato? Buttarli via? Assolutamente no! Il Centre Social La Passerelle organizza nuove giornate di « Repair Café » nei suoi locali.

Espanol :

¿Qué hago con una tostadora que ya no funciona? ¿Una bicicleta con una rueda que roza? ¿O un jersey apolillado? ¿Tirarlos? Ni hablar El Centro Social La Passerelle organiza nuevas jornadas de « Repair Café » en sus locales.

