Repair Cafe CYSOING, Espace Inter générations, salle Simone Veil, Cysoing

Repair Cafe CYSOING Samedi 21 février, 09h00 Espace Inter générations, salle Simone Veil Nord

Début : 2026-02-21T09:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T09:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Espace Inter générations, salle Simone Veil rue salvador allende, 59830 Cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France

Salle Simone Veil Espace Inter générations