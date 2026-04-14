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Repair café de Faumont, Maison des associations, Faumont

Repair café de Faumont, Maison des associations, Faumont

Repair café de Faumont, Maison des associations, Faumont vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Maison des associations

Adresse : 699 rue nationale, 59310 Faumont

Ville : 59310 Faumont

Département : Nord

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Repair café de Faumont Vendredi 24 avril, 17h00 Maison des associations Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T17:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T17:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00

Réparation de tout objet portable

Maison des associations 699 rue nationale, 59310 Faumont Faumont 59310 Nord Hauts-de-France
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