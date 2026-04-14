Repair café de Faumont, Maison des associations, Faumont
Repair café de Faumont, Maison des associations, Faumont vendredi 24 avril 2026.
Repair café de Faumont Vendredi 24 avril, 17h00 Maison des associations Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T17:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T17:00:00+02:00 – 2026-04-24T20:00:00+02:00
Réparation de tout objet portable
Maison des associations 699 rue nationale, 59310 Faumont Faumont 59310 Nord Hauts-de-France
Ne jetons plus! Réparons..