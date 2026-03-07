Repair Café de la Cohue La Cohue Rennes Mercredi 11 mars, 15h30 Ille-et-Vilaine

Repair café de la Cohue : venez réparer vos objets avec nos bénévoles. Evitons le gaspillage, réparons au lieu de jeter. Faisons des économies.

L’association la Cohue organise son premier repair café de l’année dans ses locaux au 1, rue de Louvain 35700 Rennes, de 15 h 30 à 18 h. Entre la station Gros Chêne et Gayeulles.

Venez réparer vos objets qui méritent une deuxième vie, en compagnie de bénévoles aux compétences multiples.

Ambiance conviviale et cause vertueuse ce mercredi 11 Mars 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-11T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-11T18:30:00.000+01:00

La Cohue 1 rue louvain 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



