Repair Café de la Cohue La Cohue Rennes mercredi 10 juin 2026.

Repair Café de la Cohue La Cohue Rennes Mercredi 10 juin, 15h30 Ille-et-Vilaine

Repair café de la Cohue : venez réparer vos objets défectueux avec nos bénévoles. Evitons le gaspillage, réparons au lieu de jeter & Faisons des économies. Nos objets ont une seconde vie !

L’association la Cohue organise son Repair café / Café bricole dans ses locaux au 1, rue de Louvain de 15 h 30 à 18 h 30.

(Métro Ligne B > Gros-Chêne ou Gayeulles – Bus > Saint-Exupery / Ligne 14).

Venez réparer vos équipements électroniques qui méritent une seconde vie, en compagnie de bénévoles aux compétences multiples en électronique et réparation, qui seront présent pour vous assister et vous aider dans vos besoins de réparation.

Ambiance conviviale et cause vertueuse ce mercredi 10 juin 2026.

Un temps contre la morosité, sous le signe de l’anti-gaspi et des économies.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-10T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-10T18:30:00.000+02:00

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regie@la-cohue.fr 0634193854

La Cohue 1 rue louvain 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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