Repair Café de la Pause Solid’Erdre Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre 28 juin 2025 09:30

Loire-Atlantique

Repair Café de la Pause Solid’Erdre Pause Solid’Erdre 1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 09:30:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

Date(s) :

2025-06-28

2025-07-12

2025-08-09

2025-09-06

2025-10-04

2025-11-01

2025-11-29

La Pause Solid’Erdre lance son repair café tous les derniers samedis du mois ! Nous comptons sur vous avec votre grille-pain, aspirateur, tondeuse, vêtement ou tout autre objet défectueux… Nous chercherons ensemble la solution pour le faire fonctionner… autour d’un café !

Que faire d’un grille-pain qui ne grille plus ? d’un aspirateur qui n’aspire plus ? d’une tondeuse qui ne tond plus ? d’un vélo qui ne pédale plus ? d’une fermeture de pantalon qui ne ferme plus ? …

Les jeter ? Pas question ! Réparons-les ensemble !

Le REPAIR CAFE SOLID’ERDRE ouvre ses portes tous les derniers samedis du mois

de 9h30 à 12h00.

à la Pause Solid’Erdre, 1 rue de la Garenne, Bonnœuvre 44440 Vallons de l’Erdre.

Quelques exemples d’interventions possibles :

petit électroménager grille-pain, cafetière, sèche-cheveux, lampe, micro-ondes, friteuse, etc.

outillage de jardin taille-haie, tondeuse, petit outillage, etc.

couture vêtements, rideaux, sacs, initiation à l’utilisation d’une machine à coudre, créations simples, etc.

appareils numériques téléphones, tablettes, pc, conseils d’utilisation, etc.

équipement audiovisuel radio, télévision, chaine hifi, platine disques, etc.

vélos mécaniques ou avec assistance électrique, pneus, freins, chaîne, etc.

petit mobilier chaises, étagères, petits meubles, etc.

soudures, …

Pour la couture, l’équipe de couturières proposent d’initier à la machine à coudre en confectionnant des lingettes/sopalin/cellophane réutilisables et peut-être à l’avenir en réalisant des créations à partir de patrons simples. À faire évoluer en fonction des souhaits et besoins de chacun.

Si vous pensez venir, pour éviter de faire le déplacement pour rien, nous vous conseillons

– de téléphoner quelques jours avant au 06 88 15 75 21 (Quentin) pour préciser le type de réparation souhaité,

– d’arriver avant 11h30.

Accueil convivial assuré ! .

Pause Solid’Erdre 1 Rue de la Garenne

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 77 33 69 77 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

English :

La Pause Solid’Erdre launches its repair café every last Saturday of the month! We’re counting on you with your toaster, vacuum cleaner, lawnmower, clothes or any other defective item… Together, we’ll find a way to get it working again… over a cup of coffee!

German :

La Pause Solid’Erdre startet sein Repair Café jeden letzten Samstag im Monat! Wir zählen auf Sie mit Ihrem Toaster, Staubsauger, Rasenmäher, Kleidungsstück oder jedem anderen defekten Gegenstand? Wir werden gemeinsam nach einer Lösung suchen, um ihn wieder zum Laufen zu bringen… bei einem Kaffee!

Italiano :

La Pause Solid’Erdre lancia il suo caffè di riparazione ogni ultimo sabato del mese! Ci rivolgiamo a voi con il vostro tostapane, aspirapolvere, tosaerba, vestiti o qualsiasi altro oggetto difettoso… Troveremo insieme una soluzione per farlo funzionare… davanti a un caffè!

Espanol :

La Pause Solid’Erdre pone en marcha su café de reparaciones todos los últimos sábados de mes Contamos contigo con tu tostadora, aspiradora, cortacésped, ropa o cualquier otro objeto defectuoso… Juntos encontraremos una solución para que funcione… ¡tomando un café!

L’événement Repair Café de la Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-06-19 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis