Repair’ Café de l’Ouanne

Chantecoq Loiret

Gratuit

Début : 2026-01-10 09:30:00

fin : 2026-01-10 12:00:00

2026-01-10

Avec l’aide de nos bénévoles, réparez gratuitement vos équipements pour lutter contre l’obsolescence programmée.

Chantecoq 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 92 91 38 contact@reparcafe-ouanne.fr

English :

Come and repair and give a second life to your appliances, free of charge, thanks to a team of expert volunteers!

