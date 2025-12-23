Repair’ Café de l’Ouanne, Chantecoq
Repair’ Café de l’Ouanne, Chantecoq samedi 10 janvier 2026.
Repair’ Café de l’Ouanne
Chantecoq Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : 
Début : 2026-01-10 09:30:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
Début : 2026-01-10 09:30:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
Date(s) :
2026-01-10
Avec l’aide de nos bénévoles, réparez gratuitement vos équipements pour lutter contre l’obsolescence programmée.
Chantecoq 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 92 91 38 contact@reparcafe-ouanne.fr
English :
Come and repair and give a second life to your appliances, free of charge, thanks to a team of expert volunteers!
