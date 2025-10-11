Repair’ Café de l’Ouanne Douchy-Montcorbon
Repair’ Café de l’Ouanne Douchy-Montcorbon samedi 11 octobre 2025.
Repair’ Café de l’Ouanne
Douchy-Montcorbon Loiret
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-10-11 09:30:00
fin : 2025-10-11 12:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Venez réparer et donner une seconde vie à vos appareils gratuitement grâce à une équipe de bénévoles experts !
Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 92 91 38 contact@reparcafe-ouanne.fr
English :
Come and repair and give a second life to your appliances, free of charge, thanks to a team of expert volunteers!
German :
Reparieren Sie Ihre Geräte und geben Sie ihnen ein zweites Leben kostenlos und mithilfe eines Teams aus ehrenamtlichen Experten!
Italiano :
Venite a riparare i vostri elettrodomestici e a dar loro nuova vita, gratuitamente, grazie a un team di volontari esperti!
Espanol :
Venga a reparar sus electrodomésticos y a darles una nueva vida, de forma gratuita, gracias a un equipo de expertos voluntarios
L’événement Repair’ Café de l’Ouanne Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO