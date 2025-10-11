Repair’ Café de l’Ouanne Douchy-Montcorbon

Repair’ Café de l’Ouanne Douchy-Montcorbon samedi 11 octobre 2025.

Repair’ Café de l’Ouanne

Douchy-Montcorbon Loiret

Gratuit

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Venez réparer et donner une seconde vie à vos appareils gratuitement grâce à une équipe de bénévoles experts !

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 92 91 38 contact@reparcafe-ouanne.fr

English :

Come and repair and give a second life to your appliances, free of charge, thanks to a team of expert volunteers!

German :

Reparieren Sie Ihre Geräte und geben Sie ihnen ein zweites Leben kostenlos und mithilfe eines Teams aus ehrenamtlichen Experten!

Italiano :

Venite a riparare i vostri elettrodomestici e a dar loro nuova vita, gratuitamente, grazie a un team di volontari esperti!

Espanol :

Venga a reparar sus electrodomésticos y a darles una nueva vida, de forma gratuita, gracias a un equipo de expertos voluntarios

