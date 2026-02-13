Repair Café de Pibrac Séance de réparation, Salle polyvalente de pibrac, Pibrac

Repair Café de Pibrac Séance de réparation Mardi 7 avril, 17h30 Salle polyvalente de pibrac Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T17:30:00+02:00 – 2026-04-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-07T17:30:00+02:00 – 2026-04-07T20:30:00+02:00

Apporter vos objets en panne et apprenez à les réparer, on dépanne ensemble.

Apportez vos petits appareils électroménagers, outillages, audio et informatiques qui ne fonctionnent plus, il est peut-être possible d’éviter la déchetterie.

On apprend à réparer ensemble avec les conseils de bricoleurs bénévoles dans un esprit de bienveillance et de convivialité. L’accès est gratuit et ouvert à tous.

L’horaire est de 17:30 à 20h30 à la salle polyvalente Bd des écoles à Pibrac.

Réparer au lieu de jeter !

Le Repair Café de Pibrac est fait pour vous si :

Votre appareil ne peut pas être réparé par un professionnel ou la réparation est trop onéreuse.

Vous avez envie de réparer vous-même mais vous ne savez pas comment vous y prendre ou vous n’avez pas les bons outils.

Vous voulez faire des économies en prolongeant sa durée de vie.

Vous ne voulez pas remplir les déchetteries.

Vous voulez diminuer votre empreinte carbone et les consommations de ressources.

Partager un moment convivial et des savoirs.

Nous pouvons vous conseiller sur son recyclage ou son élimination si vous avez décidé de vous séparer de votre appareil

Et n’oubliez pas ,

Atelier réparation Vélo

Pour nous contacter repaircafepibrac@gmail.com

Notre site internet: https://repaircafepibrac.org

Salle polyvalente de pibrac 6 Bd des écoles Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « repaircafepibrac@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:repaircafepibrac@gmail.com »}, {« link »: « https://repaircafepibrac.org »}]

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