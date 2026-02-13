Repair Café de Pibrac Séance de réparation, Salle polyvalente de pibrac, Pibrac
Repair Café de Pibrac Séance de réparation, Salle polyvalente de pibrac, Pibrac mardi 7 avril 2026.
Repair Café de Pibrac Séance de réparation Mardi 7 avril, 17h30 Salle polyvalente de pibrac Haute-Garonne
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-07T17:30:00+02:00 – 2026-04-07T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-07T17:30:00+02:00 – 2026-04-07T20:30:00+02:00
Apporter vos objets en panne et apprenez à les réparer, on dépanne ensemble.
Apportez vos petits appareils électroménagers, outillages, audio et informatiques qui ne fonctionnent plus, il est peut-être possible d’éviter la déchetterie.
On apprend à réparer ensemble avec les conseils de bricoleurs bénévoles dans un esprit de bienveillance et de convivialité. L’accès est gratuit et ouvert à tous.
L’horaire est de 17:30 à 20h30 à la salle polyvalente Bd des écoles à Pibrac.
Réparer au lieu de jeter !
Le Repair Café de Pibrac est fait pour vous si :
- Votre appareil ne peut pas être réparé par un professionnel ou la réparation est trop onéreuse.
- Vous avez envie de réparer vous-même mais vous ne savez pas comment vous y prendre ou vous n’avez pas les bons outils.
- Vous voulez faire des économies en prolongeant sa durée de vie.
- Vous ne voulez pas remplir les déchetteries.
- Vous voulez diminuer votre empreinte carbone et les consommations de ressources.
- Partager un moment convivial et des savoirs.
- Nous pouvons vous conseiller sur son recyclage ou son élimination si vous avez décidé de vous séparer de votre appareil
- Et n’oubliez pas ,
- Atelier réparation Vélo
Pour nous contacter repaircafepibrac@gmail.com
Notre site internet: https://repaircafepibrac.org
Salle polyvalente de pibrac 6 Bd des écoles Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « repaircafepibrac@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:repaircafepibrac@gmail.com »}, {« link »: « https://repaircafepibrac.org »}]
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