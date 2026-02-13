Repair café de Pont-à-Marcq, Médiathéque de Pont à Marcq, Pont-à-Marcq

Repair café de Pont-à-Marcq Samedi 4 avril, 09h30 Médiathéque de Pont à Marcq Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T09:30:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T09:30:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Ne jetez plus !

Venez réparer (et apprendre à réparer) vos objets en panne.

Petit électroménager, éclairage, jouets électriques…

Mais aussi, changer vos piles de montres, installer une nouvelle batterie dans votre smartphone.

Médiathéque de Pont à Marcq 2 rue du maréchal Leclerc Pont à Marcq Pont-à-Marcq 59710 Nord Hauts-de-France

Venez réparer, dans la bonne humeur, votre petit électroménager, changer vos piles de montres, batteries smartphones…. réparer appareils electro-menager