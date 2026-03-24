Repair café de Pornic Au café du théâtre Pornic
mardi 6 octobre 2026 · Au café du théâtre · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Repair café de Pornic
Au café du théâtre 61 rue de Verdun Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-12-08 20:00:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-11-10 2026-12-08 2027-01-05 2027-02-09 2027-03-09 2027-04-06 2027-05-04 2027-06-08
Ne jetez plus, apprenez à réparer avec l’association Réinventons-nous !
Le Repair Café de Pornic vous ouvre ses portes pour lutter concrètement contre le gaspillage. L’idée est simple : plutôt que de remplacer un objet qui ne fonctionne plus, venez tenter de lui donner une seconde vie dans une ambiance conviviale.
Accompagné par des bénévoles passionnés, vous participez activement à la réparation de vos petits appareils électriques, vêtements ou objets du quotidien
C’est l’occasion idéale pour :
Partager des savoir-faire techniques
Éviter de produire des déchets inutiles
Passer un moment d’échange autour d’un café .
Au café du théâtre 61 rue de Verdun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Don’t throw away, learn to repair with the association Réinventons-nous!
L’événement Repair café de Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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