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Repair café de Pornic Au café du théâtre Pornic

mardi 6 octobre 2026 · Au café du théâtre · Pornic

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Au café du théâtre
Adresse
61 rue de Verdun
Ville
44210 Pornic
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pornic

Repair café de Pornic

Au café du théâtre 61 rue de Verdun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 18:00:00
fin : 2026-12-08 20:00:00

Date(s) :
2026-10-06 2026-11-10 2026-12-08 2027-01-05 2027-02-09 2027-03-09 2027-04-06 2027-05-04 2027-06-08

Ne jetez plus, apprenez à réparer avec l’association Réinventons-nous !  
Le Repair Café de Pornic vous ouvre ses portes pour lutter concrètement contre le gaspillage. L’idée est simple : plutôt que de remplacer un objet qui ne fonctionne plus, venez tenter de lui donner une seconde vie dans une ambiance conviviale.

Accompagné par des bénévoles passionnés, vous participez activement à la réparation de vos petits appareils électriques, vêtements ou objets du quotidien  
C’est l’occasion idéale pour :

Partager des savoir-faire techniques
Éviter de produire des déchets inutiles
Passer un moment d’échange autour d’un café     .

Au café du théâtre 61 rue de Verdun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t throw away, learn to repair with the association Réinventons-nous!

L’événement Repair café de Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic

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