Repair café de Ste-Thérèse Maison de quartier de Sainte-Thérèse rennes Samedi 18 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Un seul objet par personne, prix libre
Repair café exceptionnel dans le cadre des journées de la réparation
Dans le cadre des journées de la réparation, la maison de quartier de Sainte-Thérèse à Rennes organise un Repair café exceptionnel le samedi 18 octobre de 10h à 13h.
– Inscription préférable à cette adresse : [repaircafe@mqst.org](mailto:repaircafe@mqst.org)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-18T10:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-18T13:00:00.000+02:00
repaircafe@mqst.org 0299222444
Maison de quartier de Sainte-Thérèse 14 rue jean boucher sainte-thérèse rennes 35000 Ille-et-Vilaine