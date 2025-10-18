Repair café de Ste-Thérèse Maison de quartier de Sainte-Thérèse rennes

Un seul objet par personne, prix libre

Repair café exceptionnel dans le cadre des journées de la réparation

Dans le cadre des journées de la réparation, la maison de quartier de Sainte-Thérèse à Rennes organise un Repair café exceptionnel le samedi 18 octobre de 10h à 13h.

– Inscription préférable à cette adresse : [repaircafe@mqst.org](mailto:repaircafe@mqst.org)

repaircafe@mqst.org 0299222444

Maison de quartier de Sainte-Thérèse 14 rue jean boucher sainte-thérèse rennes 35000 Ille-et-Vilaine