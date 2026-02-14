Repair café de Templeuve d’Avril, Mediathèque de Louvil, Louvil
Repair café de Templeuve d'Avril, Mediathèque de Louvil, Louvil samedi 11 avril 2026.
Samedi 11 avril, 09h00 Mediathèque de Louvil Nord
Début : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00
Vous avez un soucis avec votre appareil électroménager, votre ordinateur, votre appareil hifi ? Venez nous voir ! Nous tenterons de lui redonner vie !
Mediathèque de Louvil 70 rue du Marais 59830 Louvil Louvil 59830 Nord Hauts-de-France
