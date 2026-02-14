Repair café de Templeuve d’Avril, Mediathèque de Louvil, Louvil

Repair café de Templeuve d’Avril Samedi 11 avril, 09h00 Mediathèque de Louvil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00

Vous avez un soucis avec votre appareil électroménager, votre ordinateur, votre appareil hifi ? Venez nous voir ! Nous tenterons de lui redonner vie !

Mediathèque de Louvil 70 rue du Marais 59830 Louvil Louvil 59830 Nord Hauts-de-France

Repair café de Templeuve d’Avril