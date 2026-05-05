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Repair café de Templeuve de Mai, Mediathèque de Louvil, Louvil

Repair café de Templeuve de Mai, Mediathèque de Louvil, Louvil

Repair café de Templeuve de Mai, Mediathèque de Louvil, Louvil samedi 9 mai 2026.

Lieu : Mediathèque de Louvil

Adresse : 70 rue du Marais 59830 Louvil

Ville : 59830 Louvil

Département : Nord

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Repair café de Templeuve de Mai Samedi 9 mai, 09h00 Mediathèque de Louvil Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:00:00+02:00

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Mediathèque de Louvil 70 rue du Marais 59830 Louvil Louvil 59830 Nord Hauts-de-France
Repair café de Templeuve de Mai