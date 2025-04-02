Repair café de Tharon Rue de la convention Saint-Michel-Chef-Chef
jeudi 1 octobre 2026 · Rue de la convention · Saint-Michel-Chef-Chef
Informations pratiques
Saint-Michel-Chef-Chef
Repair café de Tharon
Rue de la convention Au café du Square Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 17:30:00
fin : 2027-06-03 19:30:00
Date(s) :
2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03 2026-12-31 2027-02-04 2027-03-04 2027-04-01 2027-04-29 2027-06-03
Ne jetez plus, apprenez à réparer avec l’association Réinventons-nous !
Le Repair Café de Tharon vous ouvre ses portes pour lutter concrètement contre le gaspillage. L’idée est simple : plutôt que de remplacer un objet qui ne fonctionne plus, venez tenter de lui donner une seconde vie dans une ambiance conviviale.
Accompagné par des bénévoles passionnés, vous participez activement à la réparation de vos petits appareils électriques, vêtements ou objets du quotidien
C’est l’occasion idéale pour :
Partager des savoir-faire techniques
Éviter de produire des déchets inutiles
Passer un moment d’échange autour d’un café .
Rue de la convention Au café du Square Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Don’t throw away, learn to repair with the association Réinventons-nous!
L’événement Repair café de Tharon Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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